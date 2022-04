Tiago Monteiro reconnaît que Attila Tassi ne devait plus être considéré comme son élève mais comme son égal, alors que les deux hommes se préparent pour la cinquième saison du WTCR - FIA World Touring Car Cup.

Monteiro et Tassi ont été coéquipiers au cours des trois dernières campagnes et poursuivent leur partenariat chacun au volant d'une Honda en 2022 après avoir rejoint le LIQUI MOLY Team Engstler.



Pendant cette période, Monteiro a fourni des conseils cruciaux à Tassi, qui a remporté une victoire retentissante sur la WTCR Race of Portugal en juin dernier et devrait progresser encore plus en 2022.



"Continuer avec Attila est formidable", a déclaré Monteiro. "Nous nous sommes très bien entendus dès le début, nous sommes vraiment proches et nous travaillons bien ensemble."



"Il a beaucoup évolué ; il a toujours été rapide, mais il est plus jeune et au début, il était peut-être un peu plus brut. Mais maintenant, il est presque toujours au rendez-vous. Il me pousse dans mes limites, ce qui est bien, et c'est ce dont vous avez besoin. C'est une compétition positive et je l'apprécie beaucoup."



La WTCR Race of France ouvre la saison 2022 du 7 au 8 mai. CliquezICIpour savoir comment acheter des billets pour cette course urbaine très attendue.

