Noah Monteiro, 11 ans, a remporté la finale de la saison pour le Cabo do Mundo Karteam après s'être assuré la deuxième place aux essais, en remportant les manches de qualification avant de terminer quatrième en pré-finale, malgré des conditions climatiques difficiles.



"Je suis très heureux de ce résultat", a déclaré Monteiro Jr, un pilote de Skywalker Young Guns. "C'était une course spectaculaire. Je suis parti de la quatrième place mais j'ai été très rapide dès le début de la course et cela m'a fait réaliser que je pouvais atteindre mon objectif de victoire. Quand j'ai franchi la ligne d'arrivée, ce fut une explosion de joie".



Après avoir vu son fils remporter quatre des cinq victoires en 2020, Tiago Monteiro, qui a terminé sur le podium cette saison en WTCR – FIA World Touring Car Cup pour le compte de l'équipe ALL-INKL.DE Münnich Motorsport équipée de Honda, a déclaré "Il a été le pilote le plus fort et le plus régulier tout au long de l'année. Il a réalisé une saison remarquable, avec concentration et détermination. Il a beaucoup évolué et mérite ce titre. Ce n'est qu'une question de temps avant que nous puissions le célébrer officiellement. Mais l'important, c'est vraiment l'évolution qu'il a connue en tant que personne et en tant que pilote. Il a commencé la saison très fort et a toujours réussi à s'améliorer et à gagner, ce qui me rend très fier".