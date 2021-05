La promotion d'Andreas Bäckman en WTCR - FIA World Touring Car Cup représente un superbe accomplissement et une chance de se développer "encore davantage en tant que pilote".

Avec sa jeune sœur Jessica, Andreas Bäckman, 25 ans, s'apprête à entamer sa première saison en WTCR au volant d'une toute nouvelle Hyundai Elantra N TCR chaussée de pneus Goodyear.



"J'ai hâte de franchir cette nouvelle étape dans ma carrière de pilote et de me développer encore plus en tant que tel", a déclaré Andreas Bäckman, 25 ans. "Passer au WTCR est un grand objectif depuis longtemps et je me sens plus prêt que jamais à franchir cette étape avec notre équipe, Target Competition. Ce sera difficile car beaucoup de pilotes ont de nombreuses années d'expérience et plusieurs champions du monde sont sur la ligne de départ, mais je suis impatient de relever le défi."



Andreas et Jessica Bäckman forment la première équipe "frère et sœur" du WTCR, tandis que Jessica Bäckman devient la première femme engagée en WTCR.

