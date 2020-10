Muller, qui admet ouvertement qu'il n'est pas un fan absolu de la piste légendaire de 25,378 kilomètres, a signé une bonne deuxième place dans la Course 1 avant de se classer septième de la Course 2 après être parti 10e sur la grille, après une intense bataille avec Jean-Karl Vernay.



"Je n'étais pas au mieux de ma forme ce week-end, mais je serai de retour pour la prochaine course", a déclaré Muller, qui pointe au quatrième rang du classement, à 32 points de la première place. "Malheureusement, je n'étais pas assez bon [lors des qualifications]. Je n'étais pas dedans et c'était ma faute. Mais j'étais content de la deuxième place, c'était un peu inattendu après [les qualifications]".



Bien qu'il ne soit pas entièrement satisfait de sa propre performance, Muller se réjouit de voir son neveu et son coéquipier du Cyan Racing Lynk & Co, Yann Ehrlacher, remporter la course 2 et continuer à porter la veste jaune en tant que Goodyear #FollowTheLeader.



"Le week-end a été parfait pour l'équipe en termes de points et de vitesse. Et Yann est sur une autre planète", a conclu Muller.