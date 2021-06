Yvan Muller était préparé à s'incliner dans les derniers tours de la course 1 face à Tiago Monteiro alors que la saison WTCR - FIA World Touring Car s'ouvrait avec la WTCR Race of Germany, samedi.

Bien que la Nordschleife du Nürburgring n'était pas sa piste préférée, Muller est resté le patron lors de la course 1 sur le 25,378 km du tracé allemand, menant toute la course jusqu'aux derniers virages au volant de sa Lynk & Co 03 TCR équipée de Goodyear.



Mais, comme il l'expliquait après la course, il savait qu'il ne pouvait rien pour empêcher le pilote de la Honda ALL-INKL.DE Münnich Motorsport, Tiago Monteiro, de le dépasser sur la longue ligne droite de Döttinger Höhe à l'approche de la ligne d'arrivée.



"Nous n'étions pas loin, mais cela n'a pas suffi", a déclaré le pilote de Cyan Racing Lynk & Co. "Je savais que cela pouvait arriver. J'aurais peut-être dû laisser passer Yann [Ehrlacher] parce qu'il était plus rapide que moi."



Après avoir ajouté la 7e position de la course 2 à sa deuxième place de la course 1, le pilote de FIA World Touring Car le plus titré de l'histoire a déclaré : "Ce n'était pas un mauvais week-end au final et nous avons obtenu des points importants. Maintenant, nous nous concentrons sur la prochaine course et nous sommes près à nous battre là-bas."

