Yvan Muller a hérité de la pole position avec la grille partiellement inversée pour la Course 2 de la WTCR Race of Germany, après avoir terminé 10e des qualifications sur la Nordschleife.

Le pilote Cyan Racing Lynk & Co s'alignera aux côtés de Norbert Michelisz, qui a réalisé le neuvième temps sur sa Hyundai N Squadra Corse Elantra N TCR du BRC.



Le leader de l'équipe Goodyear #Followtheleader Néstor Girolami partira de la deuxième ligne sur sa Honda Civic TCR ALL-INKL.COM Münnich Motorsport après s'être qualifié en huitième position, aux côtés de Nathanaël Berthon de l'équipe Comtoyou DHL Audi Sport sur son Audi RS3 LMS.



La course 1 du WTCR Race of Germany aura lieu samedi à 10h00, heure locale, et la course 2 suivra à 12h35.

