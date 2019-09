Muller espère gagner comme en 2018 à Ningbo

Yvan Muller se remémore son succès en Course 2 au Ningbo International Speedpark alors qu'il vise la victoire en WTCR – FIA World Touring Car Cup présenté by OSCARO ce week-end.

Muller n'a pas encore gagné de course en cette saison 2019 de WTCR / OSCARO mais va tenter de rectifier le tir au volant de sa Lynk & Co 03 TCR du Cyan Racing.



“Nous avons fait une très bonne course ici l'an dernier, et il va sans dire que mon objectif est de remonter sur la plus haute marche du podium cette année,” déclare le Français, l'un des quatre pilotes qui s'appuient sur la Lynk & Co développée par le constructeur chinois Geely Group Motorsport.

