Muller et Ehrlacher également associés pour Cyan Racing Lynk & Co en Esports WTCR

La grille de la série de présaison Esport WTCR continue à prendre forme avec la confirmation du premier duo aux couleurs de Lynk & Co.

Un duo qui sera composé de Yann Ehrlacher et son oncle Yvan Muller, le pilote de voitures de tourisme le plus titré de la FIA, tous les deux sur Cyan Racing Lynk & Co 03 TCR.



Le championnat d'avant-saison de WTCR Esports d'Eurosport Events et de RaceRoom Racing Experience consistera en six meetings de course virtuelles comme suit :



le 14 juin : Salzburgring (heure de diffusion Eurosport : 15h15 CET)

21 juin : Hongrie (heure de diffusion Eurosport : 22h30 CET)

28 juin : Slovakia Ring (heure de diffusion Eurosport : 22h00 CET)

5 juillet : Ningbo International Speedpark (heure de diffusion Eurosport : 23h00 CET)

12 juillet : Circuito da Guia, Macao (heure de diffusion d'Eurosport : 23h00 CET)

19 juillet : Circuit international de Sepang (heure de diffusion d'Eurosport : 23h00 CET)



