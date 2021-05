Yvan Muller a confié aux lecteurs de Motorsport News, le journal hebdomadaire britannique, que Yann Ehrlacher, son neveu et champion en titre du WTCR, est désormais meilleur pilote que lui.

Muller est le pilote le plus titré de l'histoire du Championnat du monde des voitures de tourisme de la FIA WTCC, celui qui compte le plus de titres (quatre), de victoires (48), de pole positions (29) et de meilleurs tours en course (38). Et depuis que le WTCR - FIA World Touring Car Cup a pris le relais du WTCC en 2018, le bilan de Muller n'est pas moins impressionnant.



Sur 76 départs en WTCR, l'iconique pilote français a décroché huit victoires, trois poles et deux meilleurs tours, face à une opposition extrêmement relevée. Et il a terminé dans le trio de tête du championnat à chacune des trois saisons du WTCR, y compris en 2020, lorsqu'il a terminé deuxième derrière son coéquipier de Cyan Racing Lynk & Co dans une Lynk & Co 03 TCR identique, équipée de Goodyear.



Répondant aux questions des lecteurs deMotorsport News, le respecté titre publié pour la première fois en 1955, Muller a également révélé les efforts qu'il a déployés pour stimuler l'intérêt d'Ehrlacher pour la course, qui était évident dès son plus jeune âge dans le sillage de la belle carrière de sa mère Cathy - la sœur de Yvan Muller - derrière le volant.



"Quand il avait 16 ans et qu'il ne faisait rien à l'école, je lui ai demandé quelle était sa motivation dans la vie", explique Yvan Muller. "Il a dit qu'il voulait être pilote de course, alors je lui ai demandé pourquoi il n'en avait pas parlé à sa mère. Il m'a dit qu'il avait essayé mais qu'elle ne voulait pas l'écouter. Alors, je lui ai dit que s'il parvenait à améliorer ses résultats dans les études, je lui achèterais une saison de karting. Et ça a marché."



"Ensuite, j'ai dit que s'il parvenait à améliorer encore ses résultats, je lui paierais une saison de course automobile quand il serait assez grand. Et ça a marché aussi. Étape par étape, nous avons travaillé et sept ans plus tard, il est champion WTCR."



"Pour moi, c'était une grande victoire. J'étais aussi heureux, ou peut-être plus heureux, que Yann remporte le titre. Bon, j'étais deuxième et c'était comme la cerise sur le gâteau pour moi."



"Je suis heureux qu'il ait gagné, et je suis fier que nous travaillions si bien ensemble et je dirais qu'il est meilleur que moi. Mes conseils étaient pour lui, il pouvait apprendre tout ce qu'il voulait de moi. Je suis plus âgé avec l'expérience, mais il a le cœur d'un pilote de course de 25 ans, ce que je n'ai plus."



La défense du titre WTCR d'Ehrlacher et la course au titre de Muller débuteront sur la Nordschleife du Nürburgring du 3 au 5 juin.

WTCR En attendant le WTCR 2021… Entretien avec Nathanael Berthon HIER À 10:11

WTCR En attendant le WTCR 2021… Entretien avec Mikel Azcona 25/05/2021 À 20:57