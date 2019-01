Muller : je peux gravir une marche supplémentaire en WTCR mais ce sera difficile

Yvan Muller est persuadé qu'il se battra pour le titre en WTCR - FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO en 2019, même s'il concède que l'opposition sera "difficile" à battre.

Muller, quatre fois champion du monde FIA WTCC, et sans doute le pilote le plus accompli de la discipline, pilotera la toute nouvelle Lynk & Co 03 TCR, développée par Geely Group Motorsport et gérée par le Cyan Racing.



Avant la nouvelle saison qui débutera à l'occasion de la WTCR Race of Morocco du 5 au 7 avril, le finaliste du WTCR / OSCARO l’année dernière a reconnu qu’il ne serait pas facile de faire partie de la # WTCR2019SUPERGRID.



"Je suis prêt pour la saison WTCR 2019 qui sera un véritable défi avec la # WTCR2019SUPERGRID", a déclaré le Français, qui a perdu de trois points le titre WTCR / OSCARO face à Gabriele Tarquini l'an passé. "Nous avons actuellement un programme de développement approfondi et, même si nous allons faire face à une opposition acharnée, je pense que nous pouvons nous placer aux avant-postes en début de saison."

