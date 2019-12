Yvan Muller garde espoir de remporter le titre 2019 du WTCR – FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO.

Malgré deux séances qualificatives difficiles qui placent le Français (troisième du classement général) aux 16e, 13e et 13e positions sur la grille de départ des trois courses, avec 21 points de déficit sur le leader Norbert Michelisz, Muller compte se battre au volant de sa Cyan Racing Lynk & Co 03 TCR.



“Depuis le début de la journée, nous sommes en difficulté au niveau de l'équilibre et surtout de la rapidité,” a déclaré Muller à l'issue des séances du vendredi. “La voiture n'est pas si mauvaise, mais nous faisons 30 kg de plus que la deuxième voiture la plus lourde et 130 kg de plus que la voiture la plus légère. Cela vaut au moins six dixièmes sur ce circuit. C'est dommage que nous ayons manqué la Q2 pour huit centièmes, cela peut nous coûter cher ce week-end. Mais nous n'abandonnerons pas.”



Coéquipier de Muller, Thed Björk est également arrivé en Malaisie en tant que candidat au titre. Ayant connu une journée de qualifications difficile, le Suédois accuse 38 longueurs de retard sur Michelisz. La 19e place étant sa meilleure position de départ, Björk n'aura pas la tâche facile s'il veut être sacré, mais il ne renonce pas.



"Nous nous sommes battus avec acharnement toute la journée pour rattraper notre retard,” a-t-il souligné. “Le poids nous handicape à Sepang avec toutes les longues lignes droites. Mais s'il pleut dimanche, tout peut arriver. Toute l'équipe va se battre sans relâche jusqu'au drapeau à damier de la dernière course de l'année.”

The post Muller : nous n’abandonnerons jamais la lutte pour le titre WTCR appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.