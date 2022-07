Yvan Muller s'est assuré la première place au départ de la course 2 de la WTCR Race of Portugal - la 100e du WTCR - FIA World Touring Car Cup, après avoir signé la 10e place des qualifications à Vila Real.

Le Français, qui est l'un des trois seuls pilotes à avoir participé à toutes les courses WTCR disputées jusqu'à présent, prendra le départ de la deuxième manche en grille partiellement inversée, aux côtés d'Attila Tassi, du Team Engstler LIQUI MOLY, qui s'est qualifié en neuvième position sur sa Honda Civic TCR.



Le leader du championnat, Mikel Azcona, s'élancera de la deuxième ligne, après s'être qualifié en huitième position lors de la Q2, avec Rob Huff de Zengő Motorsport à ses côtés sur sa Cupra Leon Competición.



Outre Muller, les seuls autres pilotes à avoir participé à toutes les courses WTCR disputées jusqu'à présent sont son neveu et champion en titre du WTCR Yann Ehrlacher et son équipier Thed Björk de l'équipe Lynk & Co.



La course 1 de la WTCR Race of Portugal aura lieu dimanche à 13h10 heure locale, la course 2 étant prévue à 17h15.

