Muller n'a pas l'intention de lever le pied, quatre ans après s'être "retiré" du sport automobile de haut niveau.

Muller a annoncé à la fin de la saison 2016 du Championnat du monde des voitures de tourisme de la FIA qu'il ne courrait plus à plein temps.



Cependant, après avoir travaillé pendant un an sur la campagne WTCC de Volvo Polestar, qui a remporté le titre, Muller a repris le volant en 2018, et s'est battu pour la première couronne du WTCR, perdant le titre de trois points lors de la finale à Macao.



Et après avoir débuté la super-finale de Sepang en décembre dernier comme l'un des quatre candidats au titre, Muller, 50 ans, se dit prêt à attaquer encore plus fort en 2020 alors qu'il fera équipe avec son neveu Yann Ehrlacher chez Cyan Racing Lynk & Co.



"Depuis que je suis revenu, j'ai réalisé que j'avais toujours le plaisir de le faire", a-t-il déclaré. "Avec Yann qui pilote également, mon objectif est de l'aider à progresser et cela me motive encore plus, en plus du plaisir que j'ai à être dans la voiture". Cela m'aide à être toujours compétitif et nous avons pu le constater l'année dernière".



"Lynk & Co Cyan Racing est l'équipe où il faut être", poursuit Muller. "Tous les participants au projet, de la Suède à la Chine, sont motivés pour poursuivre l'objectif ultime de se battre à nouveau pour le titre mondial en 2020. L'année dernière a été un grand témoignage des efforts de tous les participants, qui sont passés des premiers tests de développement à la victoire en moins de 12 mois. Il ne fait aucun doute que nous devons attaquer encore plus fort cette année, et je suis prêt".

The post Muller prêt à “attaquer encore plus” en WTCR appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup.