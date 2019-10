Muller prêt pour de nouveaux rebondissements sur la #RoadToMalaysia en WTCR

Yvan Muller ne considère rien comme acquis, bien qu'en lice pour le titre 2019 de WTCR – FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO.

Le pilote le plus victorieux de l'Histoire du World Touring Car s'est rapproché à 16 points du nouveau leader Norbert Michelisz, ayant remporté deux victoires pour Cyan Racing Lynk & Co à la WTCR Race of China le mois dernier.



Malgré son excellente moisson de points au Ningbo International Speedpark, Muller s'attend à de nouveaux rebondissements d'ici la super-finale malaisienne à Sepang.



“Nous sommes encore loin, et il y a beaucoup de points [à marquer],” déclare Muller. “Comme le montre [Ningbo], même si on est à 80 points, ce n'est pas loin, et on l'a vu l'an dernier. Il ne sert à rien de penser au championnat. Avant [Ningbo] j'étais là pour aider Thed [Björk]. Maintenant, la situation va probablement changer ; on verra si cela reste comme ça jusqu'au bout. Tout peut arriver.”



Cliquezicipour consulter le classement général provisoire du WTCR / OSCARO.

