Le pilote Cyan Racing Lynk & Co a été le moins rapide des quatre TCR 03 équipés par Goodyear au cours de la séance Q2 de 10 minutes. Mais alors que les trois autres pilotes des "bleus" ont progressé jusqu'à la Q3, Muller a dû se contenter de la 10e place, ce qui lui vaut tout de même la pole position DHL avec la grille inversée.



"Ce n'était pas vraiment le plan, le plan était de mettre les quatre voitures bleues dans le top 10, donc nous y sommes parvenus", a-t-il déclaré. "Malheureusement, mon tour en Q2 n'était pas assez rapide, mais cela m'a permis de décrocher la pole pour la course 2, ce qui n'est pas trop mal pour le championnat."



Le Champion en titre du WTCR, Norbert Michelisz, s'est classé neuvième au volant de sa Hyundai N LUKOIL Squadra Corse i30 N TCR de l'équipe BRC, et devrait donc rejoindre Muller sur la première ligne. La deuxième ligne sera occupée par Gilles Magnus au volant de son Audi RS 3 LMS du Comtoyou Racing et par Gabriele Tarquini, le coéquipier de Michelisz, respectivement huitième et neuvième en Q2.



La course 1 de la WTCR Race of Aragón se tiendra dimanche matin à partir de 9h15, heure locale.