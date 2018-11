Muller : tout est possible pour la course au titre

Yvan Muller ne va pas lâcher la bataille pour devenir le premier lauréat du WTCR – FIA World Touring Car Cup presenté par OSCARO, malgré le fait qu'il compte un retard de 39 points sur Gabriele Tarquini avant la finale de Macao la semaine prochaine.

Muller est le pilote le plus titré de l’histoire du supertourisme mondial avec quatre titres à son actif. Cependant, il devra s'employer pour empêcher Tarquini, lui aussi sur une Hyundai i30 N TCR, de remporter le championnat après les trois manches finales de la saison.



"Peut-être avons-nous perdu le championnat, mais tout est possible", a déclaré le Français Muller, qui est sorti de sa retraite pour courir avec son équipe éponyme en 2018. "Tant que c'est mathématiquement possible, il ne faut jamais abandonner. Macao est Macao et il y a beaucoup de points [à prendre]. ”



Muller est l’un des sept pilotes en lice pour le titre WTCR OSCARO lors du dernier rendez-vous de la saison, qui fera également partie de la prestigieuse Suncity Group Macau Guia Race.

