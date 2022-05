Le niveau élevé de la compétition en WTCR - FIA World Touring Car Cup a rendu les dépassements encore plus difficiles sur le circuit étroit dans les rues de Pau.

C'est ce que pense la légende du supertourisme mondial Car Yvan Muller, qui a complété le podium de la Course 1 au volant de sa Lynk & Co 03 TCR équipée de Goodyear, après avoir cherché en vain l'ouverture sur le deuxième Esteban Guerrieri.



"C'était très compliqué et trop risqué de doubler à ce niveau de compétition, et c'était déjà assez difficile de ne pas faire d'erreur",a déclaré Muller, pilote de Cyan Racing, après avoir terminé la course 1 en troisième position, derrière Néstor Girolami et Guerrieri, le duo ALL-INKL.COM Münnich Motorsport équipé de Honda."J'ai juste géré mon rythme pour Guerrieri et garder [Nathanaël] Berthon derrière moi et c'est tout. Mais un podium est particulièrement [plaisant] sur ce genre de circuit où vous avez besoin de beaucoup d'engagement. Je suis vraiment heureux de commencer la saison avec un podium. "

