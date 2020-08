Mulsanne au départ : l’équipe italienne repart en WTCR avec Alfa Roméo

-

Le Team Mulsanne continuera son aventure en WTCR - FIA World Touring Car Cup en 2020.

Avec deux victoires, neuf podiums, une Pole Position DHL, trois meilleurs tours en course et 35 tours en tête, le Team Mulsanne a été l'une des équipes en vue des deux premières saisons de WTCR avec son Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR by Romeo Ferraris.



Pour 2020, le Team Mulsanne concentrera ses efforts sur le WTCR avec une seule voiture, conformément au règlement régissant la réouverture des inscriptions, qui peuvent désormais se faire pour une seule voiture. La structure italienne prévoit de révéler l'identité de son pilote - déjà victorieux en WTCR - le 26 août.



L'électricité : un nouveau chapitre pour Romeo Ferraris

Le constructeur automobile Romeo Ferraris se concentrant sur la toute nouvelle série de courses électriques PURE ETCR à partir de 2020, un programme WTCR ne faisait pas partie des plans de l'équipe Mulsanne pour cette année, et l'équipe italienne avait volontairement décidé de ne pas s'inscrire pour une nouvelle campagne en WTCR avant la date limite initiale de janvier.



Mais avec la pandémie de COVID-19 qui a finalement conduit à la réouverture des inscriptions pour la saison complète jusqu'au 14 août, et le fait qu'une voiture est restée à la disposition de l'équipe Mulsanne, l'équipe a exploré la possibilité de rejoindre la grille WTCR pour une troisième saison finalement.



Calendrier européen et attrait de la course à domicile

Un calendrier uniquement européen, plus accessible sur le plan logistique pour l'équipe italienne, et le fait que la finale de la saison est prévu lors de la première WTCR Race of Italy sur l'Adria International Raceway en novembre, ont fait qu'un retour de la WTCR a rapidement pris de l'intérêt au début de l'été et a abouti à une annonce de l'équipe Mulsanne aujourd'hui (20 août).



"Beaucoup de choses ont changé ces derniers mois, mais pas notre approche de la course et la façon dont nous vivons notre passion", a déclaré Michela Cerruti, directrice des opérations de Romeo Ferraris. "Contrairement à ce qui était prévu, les voitures de l'année dernière sont toujours avec nous, et il semblait naturel de poursuivre cette aventure fantastique. Nous avons décidé de soutenir les projets du Team Mulsanne et les efforts d'Eurosport Events pour organiser le WTCR 2020 en ces temps complexes et difficiles. Nous pensons qu'il est important de donner des messages positifs, également à nos équipes de clients dans le monde entier. Les six meetings sont un défi passionnant que nous relevons avec plaisir. Très bientôt, nous annoncerons notre composition, alors que nous nous plongeons dans cette saison 2020 qui s'annonce passionnante".

WTCR L’avis de Coronel : le Salzburgring, une piste sympa et un bon endroit pour démarrer une nouvelle 19/08/2020 À 10:00

The post Mulsanne au départ : l’équipe italienne repart en WTCR avec Alfa Roméo appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup.

WTCR Boldisz, rookie en WTCR, espérait gagner gros, mais pas comme cela ! 18/08/2020 À 10:00