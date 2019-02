Münnich déjà en pointe pour la bataille du WTCR

René Münnich estime que son titre en TCR Middle East peut donner à son équipe un certain avantage en WTCR - FIA World Touring Car Cup.

L'équipe ALL-INKL.COM Münnich Motorsport est l’une des favorites des WTCR / OSCARO en 2019 avec son couple de pilotes argentins soutenu par Honda, composé de Néstor Girolami et d’Esteban Guerrieri.



En plus de son rôle de Team Principal, Münnich est un pilote accompli et a remporté le titre en TCR Middle East avec un doublé à l’autodrome de Dubaï jeudi. Il était au volant d'une Honda Civic Type R TCR dirigée par sa compagnie basée en Allemagne, qui a pu rassembler des données précieuses pour sa prochaine campagne WTCR / OSCARO.



Il a déclaré: «C’est formidable de remporter le titre, nous nous sommes beaucoup amusés et je suis un peu déçu que ce soit fini. Mais j’ai vraiment apprécié cette saison et j'espère que nous reviendrons la prochaine fois. Nous avons également beaucoup appris sur la Honda pendant les courses et beaucoup travaillé sur les réglages. Cela sera très utile pour le WTCR cette année. Je suis très heureux de nos progrès. "



La WTCR Race of Morocco ouvre la deuxième saison de WTCR / OSCARO du 5 au 7 avril.

