Nagy meilleur pilote wildcard WTCR en 2018

Six pilotes willdcard étaient au départ lors de la conclusion du WTCR – FIA World Touring Car Cup presenté par OSCARO lors d'une conclusion épique à Macao le mois dernier.

Mais alors que Kevin Tse était le meilleur wildcard sur le Circuito da Guia, Dániel Nagy était le meilleur wildcard de toute la saison.



Nagy, âgé de 20 ans, a piloté une Hyundai i30 N TCR pour l'équipe hongroise M1RA. Il s'est classé deuxième de la course 2 lors de la WTCR Race of Hungary en avril, le meilleur résultat final jamais enregistré parmi les 16 wildcards de 2018.



Malgré le poids de 60 kilogrammes supplémentaires imposés par le règlement aux pilotes wildcard en WTCR OSCARO, Nagy a poursuivi Rob Huff Huff tout au long des 12 tours de course, terminant finalement à un peu plus d’une demi-seconde du Britannique sur son circuit national.



Voici un rappel des wildcards WTCR OSCARO 2018 et un rappel de leur meilleur résultat.



André Couto:WTCR Race of Macau

Meilleur résultat: 18e



Edgar Florindo:WTCR Race of Portugal

Meilleur résultat: 12e



Petr Fulín:WTCR Race of Slovakia

Meilleur résultat: 5e



Lam Kam San:WTCR Race of Macau

Meilleur résultat: Abandon



Billy Lo:WTCR Race of Macau

Meilleur résultat: 19e



Dániel Nagy:WTCR Race of Hungary

Meilleur résultat: 2e



Kris Richard:WTCR Race of Germany

Meilleur résultat: 6e



Kris Richard:WTCR Race of Germany

Meilleur résultat: 16e



José Rodrigues:WTCR Race of Portugal

Meilleur résultat: 15e



Filipe Souza:WTCR Race of Macau

Meilleur résultat: 17e



Andrzej Studenič:WTCR Race of Slovakia

Meilleur résultat: 12e



Attila Tassi:WTCR Race of Hungary

Meilleur résultat: 15e



Kevin Tse:WTCR Race of Macau

Meilleur résultat: 17e



Rui Valente:WTCR Race of Macau

Meilleur résultat: Abandon



Bernhard van Oranje:WTCR Race of Netherlands

Meilleur résultat: 19e



Michael Verhagen:WTCR Race of Netherlands

Meilleur résultat: 20e

