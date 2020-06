Ne jamais dire jamais : Kristoffersson fait allusion à un projet de retour en WTCR en wildcard

-

Johan Kristoffersson, triple vainqueur en WTCR, n'exclut pas de participer en tant que wildcard à la saison du WTCR - FIA World Touring Car Cup en 2020.

Kristoffersson se concentre sur sa campagne pour aller décrocher un troisième titre de champion du monde de Rallycross de la FIA cette saison, mais ne dit pas "non" à certaines sorties en WTCR.



S'exprimant sur le premier épisode de WTCR Rewind, le nouveau talk-show internet du promoteur de WTCR, Eurosport Events, Kristoffersson a déclaré : "On ne sait jamais, on ne peut jamais compter sans moi. Je participerai peut-être à quelques épreuves, mais tout le monde est impatient de retourner aux courses et il est certain que le WTCR me manquera, surtout avec la fin de la saison l'année dernière".



Lorsqu'on lui a demandé à quel endroit des six circuits utilisés par le WTCR il aimerait le plus participer, Kristoffersson a répondu : "Je ne sais pas : "Il y a des clashs avec le World Rallycross, il serait donc difficile de faire les deux. Je ne peux pas mettre de côté la possibilité de rouler en wildcards sur une course ou deoux, et si je devais choisir, ce serait sans aucun doute le Nürburgring. C'est une piste énorme et vraiment cool".



Les wildcards du WTCR ne marquent pas de points et doivent embarquer un poids compensatoire supplémentaire.



Regardez le premier épisode de WTCR Rewind en cliquantici.

