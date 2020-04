Ne manquez pas la première manche de l'Esports WTCR !

Il y a une dizaine d'années, Norbert Michelisz était un "gamer". Le Hongrois était si doué pour les courses en ligne qu'il est finalement devenu un vrai pilote. Titré en 2019 en WTCR, il fait partie des membres du championnat qui participeront à l'Esports WTCR, une compétition de "simracing". La première des quatre épreuves a lieu ce lundi (19h30) et sera diffusée sur Eurosport, ainsi que sur notre page Facebook.

Norbert Michelisz (Hyundai Motorsport)Eurosport

Les règles sont les mêmes en virtuel que sur les vrais circuits : un à cinq points seront distribués aux cinq pilotes les plus rapides de la qualification, et 25 unités seront créditées au vainqueur de la Course 1, ainsi que celui de la Course 2. Puis 20 pour le deuxième, 16 pour le troisième, jusqu'à 1, pour le quinzième. Précisions importantes, l'usage des pneus, les pénalités et la balance des performances seront appliquées. Les réglages seront bloqués, et les joueurs devront tenir compte de leur consommation de carburant.

Ce lundi, la course se déroulera sur le circuit du Hungaroring. Voici le programme :