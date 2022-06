Après une course pleine d'action sur la WTCR Race of Hungary le week-end dernier, le résumé de la manche hongroise, à retrouver ce soir, est à ne pas manquer.

Outre l'analyse des performances des trois pilotes locaux - Norbert Michelisz, Dániel Nagy et Attila Tassi - nous vous proposons de savourer les meilleurs moments des deux courses et de revoir comment Mikel Azcona est devenu le Goodyear #FollowTheLeader, le leader du championnat.



Le résumé de la WTCR Race of Hungary sera diffusé à 22h00 CET aujourd'hui (mardi 14 juin).

