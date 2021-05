L'équipe Münnich Motorsport a connu des conditions météorologiques très contrastées alors que la structure allemande poursuivait ses préparatifs pour la saison 2021 de la WTCR - FIA World Touring Car Cup.

L'équipe allemande, partenaire de Honda, et qui court sous les bannières ALL-INKL.COM Münnich Motorsport et ALL-INKL.DE Münnich Motorsport, a conclu ses essais sur la Nordschleife sous la neige, avant de rouler sous un beau soleil sur le Hungaroring, en vue de la prochaine campagne WTCR.



"Il neigeait, il pleuvait et il y avait du soleil, donc des conditions très variées", a déclaré Attila Tassi, pilote de ALL-INKL.DE Münnich Motorsport, à propos des conditions hivernales sur le Nürburgring. "Nous avons eu une tempête de neige à un moment donné, c'était incroyable. Mais c'est la Nordschleife, c'est toujours imprévisible. Nous avons pu faire quelques essais, mais c'était plus pour avoir du temps de piste, pas en termes de réglages pour améliorer la voiture, car dans un tour, c'était sec, l'autre tour humide, la moitié du tour il pleuvait, puis il y avait du soleil et ensuite de la neige."



À l'issue des essais sur le Hungaroring, le team manager de Münnich Motorsport, Dominik Greiner, a confirmé que l'équipe avait bénéficié de "deux bonnes journées d'essais".



La saison 2021 du WTCR débutera sur la Nordschleife du Nürburgring du 3 au 5 juin.

