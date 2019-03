Neuf voitures : l’équipe de WTCR du Comtoyou étend son implication sur un double programme

Le Comtoyou Racing est paré pour une saison 2019 bien chargée avec quatre équipes réparties dans deux différentes séries.

En World Touring Car Cup WTCR - FIA présentée par OSCARO, l'équipe belge alignera Niels Langeveld et Frédéric Vervisch sous la bannière du Comtoyou Team Audi Sport. Tom Coronel et Aurélien Panis représenteront le Comtoyou DHL Team CUPRA Racing, tandis que Comtoyou fournira un soutien logistique et technique à PWR Racing, nouveau venu en WTCR avec CUPRA.



Pendant ce temps, Denis Dupont, auteur d'un podium en WTCR / OSCARO, prolongera son alliance avec Comtoyou en TCR Europe, son objectif pour 2019. Gilles Magnus, soutenu par l'équipe nationale du RACB, pilotera une deuxième Audi RS 3 LMS alors que le Comtoyou Team Audi Sport pourrait engager une troisième voiture.

