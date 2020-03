Nick Catsburg : le #88, le choix du coeur

Alors que deux de ses équipiers sur Hyundai changeront de numéro pour la nouvelle saison de WTCR - FIA World Touring Car Cup en 2020, Nick Catsburg gardera le #88 qu'il a utilisé durant sa première saison en WTCR l'an passé.

Catsburg, qui défendra les couleurs de la nouvelle équipe Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team, qui débutera en 2020 en WTCR, explique sa décision.



"Même si je suis avec une nouvelle équipe pour cette année, j'ai le même numéro et le même logo que pour ma première saison en WTCR", a déclaré Catsburg. "J'ai choisi le numéro 88 parce que c'est un bon rappel de chez moi quand je suis loin des circuits. Je me suis marié le 8 août et le fait d'avoir le numéro 88 avec moi me permet de me connecter avec ma famille pendant que je suis sur une compétition."



"Bien sûr, avoir ce numéro me permet d'obtenir un crédit supplémentaire de ma femme [Miriam], et me permet de ne pas oublier mon anniversaire de mariage !"



Il a été annoncé précédemment que les autres pilotes roulant sur Hyundai, Norbert Michelisz et Gabriele Tarquini, utiliseront respectivement les numéros 1 et 30 en 2020.



En attendant, rendez-vous bientôt sur FIAWTCR.com pour savoir quel numéro le coéquipier de Catsburg, Luca Engstler, a sélectionné pour la prochaine saison de WTCR.

