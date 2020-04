Ningbo 2019 : quand les vainqueurs du WTCR se sont affrontés en piste lors des qualifications

-

Le héros local Ma Qinghua se préparait à se porter candidat à la DHL Pole Position lors de la WTCR Race of China, au Ningbo International Speedpark la saison dernière, quand il a rencontré un Néstor Girolami qui évoluait à allure réduite - et ses espoirs ont plongé.

La séance de dix minutes du nom de Q2 s'est terminée plus tôt que prévu en raison d'un drapeau rouge dans les derniers instants après que Girolami n'ait pas réussi à s'écarter de la trajectoire du plus rapide Ma, ce qui a provoqué un tête-à-queue de l'homme du Team Mulsanne.

Très déçu, Ma s'est retrouvé 12e alors qu'il était confiant après avoir terminé en tête de la première phase (Q1) de cette Seconde Qualification.

"La voiture était bien meilleure qu'hier, j'avais donc confiance dans mon rythme, mais je ne sais pas ce qui s'est passé avec Girolami", a déclaré Ma."Habituellement, les pilotes ne font pas de telles erreurs lors des qualifications. J'ai fait des appels de phares dès le début du tour et j'ai pensé qu'il devait me voir. Je me suis dit qu'il allait ouvrir la porte, mais il ne l'a pas fait. Cela m'a vraiment surpris. Je crois que j'aurais pu être en pole position."

Par la suite, Girolami, qui, comme Ma, s'est imposé en WTCR - FIA World Touring Car Cup la saison dernière, a reçu une double punition des commissaires de course : son meilleur temps en Q2 a été supprimé après qu'il ait été jugé responsable du drapeau rouge, et il a reçu une pénalité de cinq places sur la grille de départ de la Course 2 pour avoir gêné un autre pilote.

Revenant sur cet incident le week-end de la WTCR Race of Malaysia, en décembre dernier, le pilote ALL-INK.COM Münnich Motorsport a donné sa version des faits aux journalistes.

"Je ne voulais pas bloquer Ma, je pensais qu'il était dans la même séquence [de qualification] que les autres, mais malheureusement, il ne l'était pas. Quand il fat clignoter ses phares, j'ai pensé que c'était pour ouvrir la piste devant moi au lieu d'être dans son tour rapide. Tout le monde veut pousser dans ce tour de sortie des stands pour avoir le temps d'entamer un tour rapide. Il y a eu une confusion avec l'ingénieur et nous avons perdu une belle opportunité car j'étais qualifié 3e."

