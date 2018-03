Norbert Nagy grimpe en WTCR avec Zengo

L'équipe ayant fait de Norbert Michelisz un vainqueur en Supertourisme mondial a signé un autre jeune Hongrois, Norbert Nagy, pour le WTCR – FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO.

Connu pour sa faculté à repérer de jeunes talents, le Zengo Motorsport alignera Nagy – et un autre pilote qui sera annoncé mercredi – lors de la saison 1 du WTCR, qui visitera le Hungaroring les 27 et 29 avril.



Nagy, 23 ans, pilotera une Cupra TCR lors des 30 courses au programme de la saison, et est persuadé que ce passage du Championnat d'Europe de Supertourisme FIA ETCC au supertourisme mondial n'aurait pas pu survenir à un meilleur moment.



"Je suis très heureux de courir contre tous ces pilotes légendaires du WTCR", a indiqué Nagy. "J'ai toujours dit que les voitures TCR étaient les meilleures pour le supertourisme car on peut offrir de très belles courses. C'est pour cela que j'ai toujours espéré qu'un jour la série mondiale pourrait adopter ce type de voiture pour que nous puissions vraiment nous battre, et cela arrive maintenant. C'est donc le meilleur moment pour moi pour démarrer ma carrière à l'échelon mondial."



Nagy, qui s'est classé deuxième de l'ETCC la saison dernière, précise que s'il devra courir sur plusieurs pistes qu'il aura à découvrir, il compte une bonne expérience sur d'autres circuits. "Marrakech sera différent pour moi mais j'ai aimé le circuit urbain de Vila Real où j'ai signé la pole, et j'espère que Marrakech sera un peu comme ça", continue Nagy. "Mon objectif sera de marquer des points, puis j'essaierai d'aller chercher un podium plus tard dans la saison car le premier week-end sera difficile."



Et, au sujet de la perspective de courir face à Michelisz, qui pilotera une Hyundai i30 N TCR pour le BRC Racing Team, Nagy ajoute : "C'est quelque chose de spécial pour moi car Norbi est l'un de mes pilotes favoris. Je vais voir ce que je peux faire contre lui."



Zoltan Zango a indiqué de son côté : "Après huit ans en WTCC, le Zengo Motorsport continuera au sein du tout nouveau WTCR. Nous sommes fiers de voir Norbert Nagy faire partie de notre équipe de pilotes. C'est un bon pilote, et nous sommes très heureux de l'avoir engagé. Notre puzzle se met en place tout doucement, et nous dévoilerons le nom de notre deuxième pilote ce week-end."



François Ribeiro, Directeur de Eurosport Events, le promoteur du WTCR, a déclaré : "Norbert est un jeune pilote prometteur qui sera l'un des atouts de notre série. Nous avons hâte de voir sa carrière évoluer."