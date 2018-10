« Nous avons réagi de la meilleure façon », explique Dupont au sujet de sa hausse de performance

Denis Dupont a salué son équipe du Comtoyou Racing après qu'ils aient "réagi de la meilleure façon" après une première séance qualificative lors de la WTCR JVCKENWOOD Race of Japan hier.

Dupont, auteur d'un double podium en Chine, a du se contenter d'une lointaine 21e place lors de la première séance qualificative à Suzuka. Mais un retour en forme après les changements de réglages de son Audi RS 3 LMS lui a permis de remonter à la huitième place à l'issue de la deuxième qualification, le laissant optimiste pour un podium dans la course 2, qu’il devrait démarrer depuis la troisième place.



«Je suis bien évidemment satisfait de la deuxième partie de la qualification», a déclaré le pilote de l'équipe nationale RACB. «La première partie était un peu difficile, nous étions un peu à court de temps pour effectuer les réglages de la voiture, ce fut donc un peu difficile. Mais ensuite, nous avons réagi de la meilleure façon et notre 8e place avec l'Audi et Aurélien [Panis] en 6e position, c'est très bien pour l’équipe, nous sommes donc très heureux."



«Un podium samedi ne sera pas possible, mais dimanche nous partons de la 3ème place dans la course 2, l’objectif est donc d’être aux avant-postes parce que lorsque vous partez 3e, vous voulez quelque chose en plus. Mais [Kevin] Ceccon qui part 10e sur son Alfa peut aussi gagner car sa vitesse est incroyable. ”



Suzuka accueille l'avant dernier week-end de la première WTCR – FIA World Touring Car Cup presentée par OSCARO.

