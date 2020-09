Le blanc immaculé qui figurait sur le trio des CUPRA Leon Competición TCR de l'équipe hongroise lors de la WTCR Race of Belgium a disparu, faisant place à des éclats de vert et de noir.



Mais la nouvelle livrée n'est pas la seule nouveauté pour le champion hongrois des voitures de tourisme, qui en est à sa première saison en WTCR - FIA World Touring Car Cup.



Les 25,378 kilomètres de la Nordschleife du Nürburgring sont également nouveaux pour Kismarty-Lechner, qui a déclaré : "Ce sera quelque chose de très difficile pour moi car c'est une piste très longue et très difficile. C'est pourquoi on l'appelle l'Enfer vert, je suppose. Ce ne sera pas très facile, mais je ferai de mon mieux".



Photo : Gábor Támas Nagy/Zengő Motorsport