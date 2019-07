Nouvelle piste, pas de problème pour Farfus

Augusto Farfus a l'occasion de poursuivre sur la lancé de son premier podium en WTCR - FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO lorsque Vila Real accueillera la compétition ce week-end.

Le Brésilien Farfus a décroché son premier podium en WTCR / OSCARO sur la légendaire Nürburgring Nordschleife le mois dernier et arrive avec de grands espoirs de succès au volant de son i30 N TCR de l'équipe BRC Hyundai N LUKOIL Racing Team.



"J'adore les circuits en ville et celui-ci est très rapide," commente Farfus. "C'est une autre nouvelle piste pour moi, ça va être un gros défi."



Alors que Farfus découvrira le tracé de 4.785 kilomètres, ses compagnons de la formation Hyundai - Nicky Catsburg, Norbert Michelisz et Gabriele Tarquini - ont tous une expérience à Vila Real, Michelisz s'y étant même imposé en 2017 lorsque la ville a accueilli l'étape portugaises du championnat du monde des voitures de tourisme FIA WTCC.



"Vila Real est mon endroit préféré de la saison, à cause de la météo et du circuit en lui-même", a déclaré le Hongrois Michelisz, qui fait partie de la formation BRC Hyundai N Squadra Corse. "Chaque année, je réussis plutôt bien sur ce circuit, moi qui ait déjà décroché la pole et gagné sur ce circuit."

