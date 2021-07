Alors qu'Attila Tassi a pu savourer sa première victoire en WTCR au volant de sa Honda sur le Circuito do Estoril, Néstor Girolami a connu une WTCR Race of Portugal à oublier sur sa Civic Type R TCR.

L'Argentin a été contraint à l'abandon sur sa machine équipée de Goodyear de la Course 1 en raison d'un dommage au niveau du train avant, suite à un contact lors du freinage du premier virage. Cet incident lui vaut une pénalité de trois places sur la grille de départ de la Course 1 du WTCR Race of Spain, la semaine prochaine.



L'équipe ALL-INKL.COM Münnich Motorsport de Girolami a été contrainte d'enfreindre les règles du parc fermé pour réparer la voiture pour la Course 2, ce qui signifie que 'Bebu' a perdu sa troisième place sur la grille de départ. Cependant, depuis le fond de la grille, il a effectué une belle remontée pour terminer 13e.



"Malheureusement, dans la Course 1, j'ai fait une erreur au virage 1 et j'ai bloqué mes roues, ce qui m'a coûté la possibilité de marquer des points", a déclaré Girolami. "Cela signifiait également que je devais démarrer la Course 2 depuis l'arrière parce qu'il n'y avait pas assez de temps en parc fermé seulement pour réparer ma voiture, mais finir 13ème après une course propre et quelques bonnes bagarres était une bonne satisfaction, même si cela signifie que notre dimanche était assez loin de l'objectif que l'on s'était fixé.



"J'espère revenir plus fort à Aragón ; ce sera difficile pour nous car nous aurons probablement le poids de compensation maximum, mais nous allons attaquer fort et travailler ensemble comme toujours pour que les voitures soient dans le top 10."

WTCR Quatrième du championnat WTCR, Tarquini s’accroche IL Y A 44 MINUTES

WTCR Des points… mais Vervisch en veut plus IL Y A UNE HEURE