Vainqueur du TCR Australia, O'Keeffe a rejoint l'équipe nouvelle venue en WTCR, le Vuković Motorsport, pour son premier week-end dans la série.



O'Keefe s'est classé 13e et 12e lors des deux courses sur le circuit de Zolder au volant de la Renault Mégane RS TCR de l'équipe suisse.



Bien que le talentueux pilote australien n'ait pas été éligible aux points WTCR, il a néanmoins fait forte impression.



"Je suis extrêmement heureux de mes débuts et des débuts de Renault. J'espère pouvoir revenir et faire d'autres courses avec le WTCR", a déclaré le jeune homme de 22 ans. "C'est là que je veux être et je veux y être pour une saison complète à un moment donné. C'est mon objectif et je sais que je peux le combiner avec d'autres programmes. Ce n'est que le début. Par rapport à notre expérience, nous pouvons faire un très bon travail, alors j'espère qu'il y en aura d'autres à l'avenir".