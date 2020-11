L'hôpital et la clinique ambulatoire Bajcsy-Zsilinszky de Budapest a été sélectionné comme bénéficiaire de l'initiative menée par Eurosport Events, le promoteur du WTCR.



Grâce aux fonds générés par son initiative "1 € par kilomètre de course" et aux dons des pilotes du WTCR, Eurosport Events apporte une contribution financière considérable à un hôpital situé à proximité de chaque circuit qui a accueilli les épreuves du WTCR en 2020. La campagne a atteint son objectif de collecter 100 000 euros d'ici la fin de la saison dans le cadre de la lutte contre la COVID-19.



Norbert Michelisz, le pilote de course le plus titré de Hongrie et le vainqueur du titre WTCR 2019, a été l'un des pilotes du WTCR à soutenir l'initiative. Il a déclaré : "C'est une chose fantastique que nous avons faite. Cela a montré que nous sommes une famille et que s'il se passe quelque chose d'extraordinaire, nous pouvons nous serrer les coudes, même si nous nous battons sur le circuit. C'est un sentiment fantastique de montrer comment les choses peuvent être réalisées et il était évident pour moi d'y participer, d'autant plus qu'une partie de l'argent ira à un hôpital de Budapest. Je suis très reconnaissant et heureux que cela se produise et que nous puissions aider".



Améliorer le statut médical des habitants de Budapest

L'hôpital et la clinique de jour Bajcsy-Zsilinszky s'efforce d'améliorer le statut médical de tous les patients et des résidents des Xe et XVIIe arrondissements de Budapest au plus haut niveau possible en fournissant des soins de santé de premier ordre. Le service de chirurgie et de diagnostic de l'hôpital traite les patients selon les normes européennes dans le cadre d'une structure de soins de santé moderne. Des examens rapides et approfondis et des thérapies efficaces sont fournis par des professionnels bien préparés, des diagnostics complets et modernes et un éventail complet de soins chirurgicaux. L'hôpital est fier de sa devise : l'engagement et la participation de tous nos collègues sont essentiels pour atteindre et améliorer de manière continue nos objectifs de qualité.



Qu'est-ce que le WTCR #RaceToCare ?

Pour soutenir le mouvement #PurposeDriven de la FIA, le promoteur du WTCR, Eurosport Events, a fait don de 1 € pour chaque kilomètre parcouru par chaque pilote toutes saisons lors de chaque séance de qualification et de chaque course en 2020. Les pilotes et les autres membres de la communauté WTCR, ainsi que les parties prenantes, se sont vus offrir la possibilité de faire des dons similaires dans le but de récolter 100 000 euros d'ici la fin de la saison. Pour plus d'informations sur le programme #RaceToCare de la WTCR, consultez le site :https://www.fiawtcr.com/race-to-care/.



Pour en savoir plus sur le mouvement #PurposeDriven de la FIA, consultez le site :https://www.fia.com/news/fia-purposedriven-movement