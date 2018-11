Oriola : je ne pouvais pas risquer une manoeuvre pour la victoire

Pepe Oriola a révélé qu'il ne voulait pas risquer le tout pour le tout lors de la course 2 de la JVCKENWOOD Race of Japan, et compromettre ses chances de jouer le titre lors de la saison inaugurale du WTCR - FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO à Macao le mois prochain.

Oriola s'élançait de la pole position DHL (grille inversée) pour la seconde manche du week-end de Suzuka, mais il a perdu son avantage au premier virage au profit de Rob Huff. Même s'il a suivi Huff de près durant la majorité de la course, il a arrêté de mettre la pression sur son rival pour reprendre le commandement, préférant empocher les 18 points de la deuxième place au volant de sa Cupra TCR.



"J'avais beaucoup à perdre car nous ne pouvions pas avoir un score vierge, mon objectif principal était de marquer des points", a indiqué le pilote du Team OSCARO by Campos Racing. "Si nous sommes dans la même situation à Macao, peut-être que nous attaquerions davantage pour être devant, mais aujourd'hui ce n'était pas le jour. J'ai marqué 20 points [sur le week-end], cela peut être encore serré".



Oriola se rendra à la finale de Macao du 15 au 18 novembre avec 64 points de retard sur Gabriele Tarquini, avec un maximum de 87 points à marquer.

