Oriola : la bataille pour le titre en WTCR est toujours très serrée

La lutte pour remporter le titre en WTCR – FIA World Touring Car Cup presenté par OSCARO est toujours d'actualité pour Pepe Oriola avant la finale de la saison, ce week-end à Macao.

Bien que l'Espagnol, qui pilote une Cupra, compte un retard de 64 points sur Gabriele Tarquini, il a encore une chance de décrocher le titre sous les couleurs du Team OSCARO by Campos Racing.



Oriola a remporté sa première victoire en WTCR en Slovaquie pendant l'été et a signé un podium au Japon lors de la course 2, un résultat qui l'a maintenu dans la course au titre avant la Suncity Group Guia Race.



“L'objectif principal était de marquer des points [au Japon]. Si nous sommes dans la même situation à Macao, peut-être que nous pourrons finir au sommet du monde. J'ai [quitté] le Japon en quatrième position, je peux être très proche.”



Oriola a déjà décroché deux podiums sur la Guia Race, en championnat du monde des voitures de tourisme FIA WTCC en 2013 puis en TCR International Series en 2016.

