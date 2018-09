Oriola rebondit avec des points en WTCR

Pepe Oriola a conclu son week-end de la WTCR Race de China-Ningbo en marquant des points lors des deux courses du dimanche après l'un de ses rares scores vierges samedi.

Après avoir terminé neuvième lors de la première course de la journée du dimanche le pilote du Team OSCARO by Campos Racing a terminé septième au volant de sa Cupra TCR.



Malheureusement, ce fut un week-end à oublier en WTCR - FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO pour l'équipier d'Oriola, John Filippi. Après deux abandons lors des courses 2 et 3, Filippi a conclu à un lointain 20e rang dans la course 3.

