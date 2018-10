Oriola remporte le WTCR TAG Heuer Best Lap Trophy à Suzuka

Le meilleur tour de Pepe Oriola dans la course 2 a permis à l’Espagnol de se voir attribuer le TAG Heuer Best lap Trophy lors de la WTCR JVCKENWOOD Race of Japan, malgré avoir raté la victoire au volant de sa Cupra du Team OSCARO by Campos Racing.

Oriola a pris le départ de la course 2 en grille inversée depuis la pole position DHL, mais a perdu ses chances de victoire dès les premiers mètres lorsque la Volkswagen Golf GTI TCR SLR de Rob Huff l'a dépassé au premier virage Mais un chrono de 2m13.163s a suffi à Oriola pour signer le tour en course le plus rapide du week-end.



Sa performance battait en effet le chrono le plus rapide signé par Kevin Ceccon lors de sa victoire dans la Course 1, l’Italien établissant une première référence en 2m13.198sec. Le vainqueur de la course 3, Gabriele Tarquini, a signé le meilleur tour de la dernière manche du week-end, avec un temps de 2m13.464.

