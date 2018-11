Oriola révèle sa passion de toujours pour les voitures

Pepe Oriola, qui s'est battu pour le titre en WTCR – FIA World Touring Car Cup presenté par OSCARO, a toujours vécu avec les voitures depuis son plus jeune âge, et ajoutant qu'il s'agit d'une passion qui "brûle toujours" aujourd'hui.

Oriola a offert à Cupra et au Team OSCARO by Campos Racing leur première victoire en WTCR sur le Slovakiaring en juillet. Il était l'un des sept pilotes impliqués dans la course au titre à Macao au début du mois.



Dans une vidéo récemment publiée sur les réseaux sociaux de WTCR OSCARO, Oriola a expliqué comment sa route pour devenir un pilote de voiture de tourisme professionnel a commencé.



«Quand j'avais un an, mon père m'a offert une voiture électrique et j'y passais des heures», a déclaré Oriola. «C’'est là qu'est née ma passion, cette passion qui brûle encore aujourd’hui. Ma vie tourne autour de ça."



Cliquezicipour voir la video.

