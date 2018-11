Oriola toujours en course après la finale du WTCR

Pepe Oriola n'en a pas fini avec les courses en 2018, le pilote espagnol s'apprêtant à disputer la finale du Championnat de Chine de Supertourisme à Shanghai ce week-end.

Après s'être positionné à la sixième place du classement final du WTCR – FIA World Touring Car Cup presenté par OSCARO à l'issue de la finale de la saison à Macao - à un point seulement de la quatrième place - Oriola est resté sur le territoire chinois pour rejoindre le Changan Ford FRD Team pour ses débuts en CTCC.



La structure alignant des Ford est en lice pour le titre constructeurs en CTCC et a recruté Oriola pour booster ses chances. Vainqueur en WTCR OSCARO en Slovaquie cette saison, Oriola est sur la liste des concurrents avec d'autres pilotes WTCR : André Couto, Rob Huff et Ma Qing Hua.



Oriola a terminé deux fois dans les points à Macao pour le Team OSCARO by Campos Racing, son équipier John Filippi décrochant pour meilleurs résultats une 11e place dans la course 2.

