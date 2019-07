Où et quand ? Les courses décisives du championnat WTCR

Le championnat WTCR – FIA World Touring Car Cup presenté par OSCARO 2019 se décidera sur quatre week-ends entre septembre et décembre.

Du 13 au 15 septembre, place tout d'abord à la WTCR Race of China sur le Ningbo International Speedpark. Elle sera suivie de la WTCR Race of Japan à Suzuka du 25 au 27 octobre et de la WTCR Race of Macau du 14 au 17 novembre. La WTCR Race of Malaysia décidera ensuite du vainqueur de la saison du 12 au 15 décembre.



Les courses WTCR / OSCARO de la fin de saison :



Manches 19-21 : WTCR Race of China, Ningbo (13-15 septembre)

Manches 22-24 : WTCR Race of Japan, Suzuka (25-27 octobre)

Manches 25-27 : WTCR Race of Macau, Circuito da Guia (14-17 novembre)

Manches 28-30 : WTCR Race of Malaysia, Sepang (12-15 décembre)

