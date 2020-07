-

Eurosport 1 diffusera tous les événements du championnat d'avant-saison Esports WTCR, la finale de Sepang débutant à 23h00 CET, même si des programmes locaux peuvent être différents.

Les programmes seront disponibles sur les chaînes de médias sociaux de la WTCR à partir de 09h00 CET le jour suivant.



En plus de la couverture d'Eurosport dans 54 pays, les événements du championnat d'avant-saison de la WTCR Esports seront diffusés sur les chaînes suivantes, et d'autres seront annoncés ultérieurement :



Astro (Malaisie)

Bein Sport (région MENA)

Eurosport Inde

Huya (Chine)

Motorsport.tv

Motowizja (Pologne)

RTBF Auvio (Belgique)

SKY TV (Nouvelle-Zélande)

StarTimes (Afrique subsaharienne)

SuperSport (Afrique du Sud et Afrique subsaharienne)

Tencent (Chine)

Trois (Nouvelle-Zélande)

WTCR #RaceAtHome : Ehrlacher remporte le titre à l’issue du championnat de pré-saison Esports WTCR IL Y A 10 HEURES

The post Où et quand suivre les manches finales du championnat de présaison Esports WTCR appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup.

WTCR Qui est sur la grille de la finale du championnat d’avant-saison Esports WTCR à Sepang ? IL Y A 16 HEURES