La WTCR Race of Italy, qui comprend les onzième et douzième manches de la WTCR – FIA World Touring Car Cup 2022, va faire l’objet d’une importante couverture télévisée dans le monde entier les 23 et 24 juillet.





https://www.fiawtcr.com/watch-us/



Par ailleurs, les Essais Libres 1 et 2 seront retransmis en direct sur Eurosport Player, Facebook et YouTube aux horaires suivants :



Facebook :



YouTube :



Voici un rappel des principaux horaires :



Samedi 23 juillet

9h00-09h45 : Essais Libres 1



12h15-12h45 : Essais Libres 2



15h00-15h20 : Qualification Q1



15h25-15h35 : Qualification Q2



15h45-16h00 : Qualification Q3



Dimanche 24 juillet

11h15 : Course 1 (30 minutes+1 tour)



12h00 (approx.) : podium Course 1



17h10 : Race 2 (25 minutes+1 tour)



