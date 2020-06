Où suivre la manche d’Esports WTCR sur le Slovakia RIng

-

C'est jour de course dans le championnat d'avant-saison WTCR Esports et le Slovakia RIng virtuel est prêt à accueillir l'action.

Eurosport 1 doit diffuser la manche du Ring de Slovaquie à partir de 22h00 CET aujourd'hui (dimanche), tandis que le programme sera disponible sur les chaînes de médias sociaux de la WTCR à partir de 09h00 CET lundi.



En plus de la couverture d'Eurosport dans 54 pays, les épreuves d'avant-saison du championnat WTCR Esports seront diffusés sur les chaînes suivantes, et d'autres seront annoncés ultérieurement :



Astro (Malaisie)

Bein Sport (région MENA)

Eurosport Inde

Huya (Chine)

Motorsport.tv

Motowizja (Pologne)

RTBF Auvio (Belgique)

SKY TV (Nouvelle-Zélande)

StarTimes (Afrique subsaharienne)

SuperSport (Afrique du Sud et Afrique subsaharienne)

Tencent (Chine)

Trois (Nouvelle-Zélande)

