Où suivre le championnat de présaison Esports WTCR

Le championnat d'avant-saison Esports WTCR bénéficiera d'une importante couverture télévisuelle internationale grâce à neuf accords majeurs conclus avant l'ouverture sur le Salzburgring aujourd'hui à partir de 15h15.

Eurosport 1 diffusera toutes les épreuves du Championnat WTCR Esports d'avant-saison, l'ouverture sur le Salzburgring suivant la couverture de la course de 24 heures du Mans virtuelles.



En plus de la couverture sur Eurosport dans 54 pays, l'épreuve du Salzburgring sera diffusé sur les chaînes suivantes :



Astro (Malaisie)



Bein Sport (région MENA)



Eurosport Inde



Huya (Chine)



Motorsport.tv



Motowizja (Pologne)



RTBF Auvio (Belgique)



StarTimes (Afrique subsaharienne)



SuperSport (Afrique du Sud et Afrique subsaharienne)



Tencent (Chine)



Trois (Nouvelle-Zélande)



Toute l'action de l'ouverture en Autriche sera retransmise sur les canaux de médias sociaux de la WTCR.

