Panis attribue sa performance à l’équipe Comtoyou CUPRA

Aurélien Panis a désigné l'équipe Comtoyou DHL Team CUPRA Racing comme le principal facteur lui ayant permis de faire sa première apparition en Q3 lors de la seconde séance qualificative.

Panis, qui a atteint la dernière phase des qualifications grâce à son meilleur temps en Q2, était le premier à prendre la piste lors du shoot-out et s'est finalement classé quatrième, soit le meilleur résultat de sa carrière. Il s'élancera donc de la deuxième ligne pour la Course 3 tout à l'heure.



“Je suis vraiment satisfait car c'est ma première fois en Q3, c'est une excellente sensation,” déclare le pilote français CUPRA TCR. “L'équipe a fait du très bon travail et nous sommes vraiment satisfaits. Je prends beaucoup de plaisir sur ce circuit, il y a de bons virages lents comme rapides. J'adore être ici, en Chine.”

