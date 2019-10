Panis espère que sa “très bonne équipe” lui permettra de reprendre la piste en WTCR

Aurélien Panis croise les doigts pour que les mécaniciens Comtoyou DHL Team CUPRA Racing puissent réparer sa voiture très endommagée à temps pour la première séance qualificative, à 13h00 heure locale.

Panis a conclu la séance au 15e rang mais a manqué une partie du roulage suite à son accident dans le premier virage du Suzuka Circuit East Course.



“C'est dommage, et je suis désolé pour l'équipe car ce ne sont que les EL1, et le rythme était très bon,” déclare le Français. “J'espère désormais que nous serons prêts pour les qualifications. J'ai une très bonne équipe derrière moi et elle fera le maximum. La carrosserie est évidemment endommagée, mais j'espère juste que le moteur et la boîte de vitesses sont intacts. On verra.”



Malgré les dégâts conséquents sur sa CUPRA TCR, Panis est indemne. “Je vais bien, je n'ai pas mal,” a-t-il fait savoir. “C'était un gros accident. Je pense que j'ai juste bloqué mes roues au premeir freinage et j'ai tiré tout droit. Il y avait beaucoup d'eau et je crois que j'ai eu de l'aquaplaning. C'était impossible de ralentir, je suis donc parti directement dans le mur.”

