Aurélien Panis a signé son meilleur résultat de la saison avec une quatrième place à l'occasion de la visite du WTCR - FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO au Japon le mois prochain, un effort salué par le directeur du service compétition clients de Audi, Chris Reinke.

Panis a rejoint les autres pilotes Audi RS 3 LMS, Denis Dupont, Jean-Karl Vernay et Frédéric Vervisch dans la zone des points lors de la WTCR JVCKENWOOD Race of Japan.



Alors que tous les pilotes Audi devaient embarquer un lest de compensation de 60 kg, le directeur du service compétition client Chris Reinke fut le premier à souligner leur performance.



"Les conditions étaient très piégeuses avec le lest imposant pour tous nos pilotes", a indiqué Reinke. "Cela rend encore plus remarquable le fait que nos quatre pilotes ont réussi à ramener un total de 53 points au cumul du week-end, et qu'Aurélien Panis a signé son meilleur résultat de la saison".

