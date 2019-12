Parade spectaculaire des pilotes WTCR et EWC à Kuala Lumpur

Les pilotes du WTCR – FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO et du FIM Endurance World Championship ont réalisé une parade spectaculaire dans le centre-ville de Kuala Lumpur mardi soir, alors que l'enthousiasme monte en vue de la première édition des Races of Malaysia ce week-end (12-15 décembre).

Après une photo devant les tours Petronas, les pilotes ont été accueillis au MaTic (office du tourisme de Malaisie) avant de parader dans Kuala Lumpur au volant de leurs voitures de WTCR et au guidon de leurs motos d'EWC, escortés par la police. Ceux qui faisaient leurs courses, qui sortaient du travail ou qui faisaient un tour en ville en cette fin d'après-midi ont pu en profiter. La parade s'est achevée devant l'Édifice Sultan Abdul Samado, place de l'Indépendance.



Jean-Karl Vernay (Leopard Racing Team Audi Sport) déclare : “Ils n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent conduire dans Kuala Lumpur avec leur propre voiture de course ! C'était fun

de rouler autour des tours Petronas, il y a de beaux monuments. J'espère que les fans sont enthousiasmés et qu'ils viendront voir nos trois courses dimanche.”



Le pilote Honda Tiago Monteiro (KCMG), qui a participé deux fois au Grand Prix de Malaisie, ajoute : “C'était une très bonne expérience, une sensation particulière. Le nombre de gens dans la rue, là où nous sommes passés... c'est Kuala Lumpur de nuit, nous sommes ravis d'être là.”



Johan Kristoffersson (SLR Volkswagen) conclut : “J'ai piloté des voitures de rallye en ville auparavant mais c'était un peu différent, car on n'a jamais l'opportunité de conduire une voiture de circuit en ville ainsi avec beaucoup de trafic. Les gens ont remarqué que nous étions là, ils nous ont regardés et les voitures faisaient un beau bruit. Nous avons fait une belle entrée dans la ville, mais n'avons pas vraiment eu le temps de faire du tourisme.”



Cette parade à Kuala Lumpur fait partie des préparatifs en vue de la première édition des Races of Malaysia, qui rassemble des courses sur deux roues comme sur quatre avec les pilotes moto des 8 Heures de Sepang en FIM Endurance World Championship.

