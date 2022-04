Le barème de points change sensiblement pour cette nouvelle saison de WTCR – FIA World Touring Car Cup.

Même format pour les qualifications, mais un barème modifié

À partir de 2022, les cinq pilotes les plus rapides en qualifications, quel que soit le moment où ils ont réalisé leur meilleur tour, seront récompensés par des points sur une échelle de 10-8-6-4-2.



Ce changement encouragera les pilotes à réaliser des chronos rapides dans chaque phase des qualifications et à éviter la tentation d'adopter une approche stratégique en essayant d'obtenir la 10e place en Q2, qui donne droit à la pole position pour la course à grille partiellement inversée.



Plus de points pour la course 1, la nouvelle grande épreuve du WTCR

Avant la course à grille partiellement inversée, les sept premiers de la Course 1 obtiendront plus de points qu'auparavant, les pilotes étant désormais notés comme suit :



1er = 30 points ; 2e = 23 ; 3e = 19 ; 4e = 16 ; 5e = 14 ; 6e = 12 ; 7e = 10 ; 8e = 8 ; 9e = 7 ; 10e = 6 ; 11e = 5 ; 12e = 4 ; 13e = 3 ; 14e = 2 ; 15e = 1.



À la fin de la course 2, qui devient la course à grille partiellement inversée, les pilotes marqueront des points comme suit :



1er = 25 points ; 2e = 20 ; 3e = 16 ; 4e = 13 ; 5e = 11 ; 6e = 10 ; 7e = 9 ; 8e = 8 ; 9e = 7 ; 10e = 6 ; 11e = 5 ; 12e = 4 ; 13e = 3 ; 14e = 2 ; 15e = 1.

